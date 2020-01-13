KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aramalara balıkçı tekneleri de katılıyorHaber-Kamera: Elif YAVUZ /İSTANBUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

13.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:37
KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

-Aramalara balıkçı tekneleri de katılıyor

Haber-Kamera: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA- KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor. 

Görüntü Dökümü:

-------------Arama çalışmalarının havadan görüntüleri

 


Kaynak: DHA
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