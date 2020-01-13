Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı
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Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı

KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

13.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:48
Kilyos'ta kayıp 2 kişi arama çalışmalarında son durum havadan fotoğraflandı
KİLYOS açıklarında batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi. Sahil Güvenlik, ve Kıyı tarafından yürütülen arama çalışmalarına yaklaşık 30 balıkçı teknesi de gönüllü olarak katılıyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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