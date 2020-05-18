Kilyos'ta jandarma ekiplerinden denetimler KORONAVİRÜS salgını nedeni ile 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3 gününde jandarma ekipleri Sarıyer Kilyos'ta fırın, market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.

KORONAVİRÜS salgını nedeni ile 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3 gününde jandarma ekipleri Sarıyer Kilyos'ta fırın, market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kilyos'ta marketler, fırınlar ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde esnafın koronavirüs kurallarına uydukları görüldü. Ekipler koronavirüsle mücadele kurallarını hatırlattı. Esnafın sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskesiz müşterilerin dükkanlara alınmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA