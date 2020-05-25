Kilyos'ta jandarma atlı birlikleri ormanda denetim yaptı
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Kilyos'ta jandarma atlı birlikleri ormanda denetim yaptı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Kilyos Gümüşdere'de ormanlık alanda denetim yaptı.

Kilyos'ta jandarma atlı birlikleri ormanda denetim yaptı
25.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:55
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Kilyos Gümüşdere'de ormanlık alanda denetim yaptı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması süresince İstanbul'un birçok noktasında polis, bekçi ve jandarma tarafından sıkı denetimler yapılıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma birlikleri tarafından ise Kilyos Gümüşdere'de ormanlık alanda kısıtlamaya uyulup uyulmadığı denetlendi. Birlikler, özellikle araçların giremediği alanlarda özel eğitimli asayiş atlarıyla piknik yapan ya da yürüyüşe çıkan vatandaşları denetliyor, asayiş kontrolü yapıyor.

"BU HİZMETİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Gümüşdere'de işletmesi bulunan ve burada yaşayan Alp Arslan ise denetimlerden memnun olduğunu ve bu denetimlerin bölgede kalıcı hale gelmesini istediğini dile getirdi. Arslan, "Gümüşdere'de bölge sakiniyim. Ormanda gezdiğimizde kaçak avlanamadan, çöp atana kadar pek çok vaka oluyor. Jandarma atlı birliğin çok büyük faydası oldu. Bu tür olaylara direkt müdahale eder hale geldiler. Araçların giremedikleri noktalarda, sahilde ve ara yollarda çok büyük etkileri oldu. Bölge halkı da onları çok sevdi. Koronavirüs kapsamının dışında da bu hizmetin devam etmesini bölge halkı olarak istiyoruz. Sahile gelen, balık tutmak isteyen, güneşlenmek isteyen çok kişi vardı. Bunların hepsi yok oldu. Ormanda piknik yapmaya gelenler atlı birliklerin varlığını görünce kimse gelmemeye başladı" dedi.

Topkapı Sarayı'nı koruma görevinde yer alan atlı jandarma birlikleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde Kilyos'a gelerek sahil, plaj ve ormanlık alanda denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimler 26 Mayıs saat 24.00'a kadar devam edecek.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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