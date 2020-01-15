Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri
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Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

15.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:26
Kilyos'ta batan teknenin su altındaki görüntüleri
KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin görüntüleri ortaya çıktı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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