Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı
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Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.

15.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:22
Kilyos'ta batan teknenin su altındaki fotoğrafı

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin fotoğrafları ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
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