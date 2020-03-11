KİLYOS'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Aktüel görüntüler
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KİLYOS'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Aktüel görüntüler

SARIYER Kilyos açıklarında 10 Ocak günü balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada teknede bulunan 6 kişiden 3'ü denize düşmüştü.

11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:24
KİLYOS'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Aktüel görüntüler

SARIYER Kilyos açıklarında 10 Ocak günü balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada teknede bulunan 6 kişiden 3'ü denize düşmüştü. 3 balıkçı kurtarılırken, 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla 2 balıkçının cesedine ulaşılmıştı. Kayıp Yusuf Coşkun için geçen hafta tekrar başlatılan arama çalışmaları geçen pazar günü sona erdi. Coşkun'un oğulları, 'Her gün amcamın motoruyla gidip teknenin üzerinde duamızı yapıyoruz. İnşallah babamız bulunur, kabristanlığını yaparız dedi.

'İLK 'BABA' KELİMESİ AĞZIMDAN ÇIKTI

Kaza sırasında teknedeki 6 kişiden biri olan kayıp balıkçı Yusuf Coşkun'un küçük oğlu Ali Coşkun, şunları söyledi O an biz kahvaltı ediyorduk, olay çok ani gelişti. Yandan geminin vurmasıyla denize doğru savruldum. O sırada geminin bizi sürüklemesi durana kadar denizin içinde boğuşuyordum. Bir anda nasıl olduysa anlamadım motorun yan tarafına doğru çıktım. Çıktığımda 'baba' diye seslendim, ilk 'baba' kelimesi ağzımdan çıktı. Babam etrafta yoktu. Ağabeyimin sesini ve öteki geminin sesini duydum. Teknemizde boğulan 3 kişi oldu, hiçbirinden ses çıkmadı. Tekne tekrar alabora oldu, hepimiz savrulduk. Tekneye çıkmaya çalıştık. Öteki gemiye bağırdık. Gemiden ne far, ne ses hiçbir şey olmadı. Bize ne cevap verdiler, ne filika indirdiler, ne can simidi attılar. Hiçbir kurtarma müdahalesinde bulunmadılar. Kazadan önce de ne ışık, ne ses hiçbir uyarı olmadı. Bizi kurtaran balıkçı teknesi olmasaydı, biz de gitmiştik. Zaten bizi aldıktan bir dakika sonra bizim tekne battı. O sırada babamın gittiğini, öteki arkadaşlarımızın gittiğini anlayınca perişan olduk.

BABAMIZ, EVİMİZİN DİREĞİ GİTTİ

Bu tür olaylarda arama kurtarma çalışmaları 3 gün. 72 saat zorunlu arama var. Devletimiz, askeriyemiz sağ olsun 6 gün boyunca aralıksız aradılar. İki arkadaşımızı buldular, babamızı bulamadık. diyen Ali Coşkun, şöyle devam etti Devletimiz 50 gün sonra bir daha arama çalışması yaptı. 3 gün daha arama çalışması oldu, yine babamla ilgili bir iz bulunmadı. 6 gün zarfından sonra biz balıkçı tekneleri olarak teknenin etrafını trol dediğimiz dipten tarama yaptık. 40-50 tane tekne, bizim teknenin etrafında arama çalışmasında bulunduk. Onlar da sağ olsun, yine babamla ilgili bir emare bulamadık. Bu süre zarfında Sahil Güvenlik, TCG Alemdar su üstünden ve dipten arama çalışmasını yaptı. Ümidimiz Allah'tan, ümidimiz yine var. Babam çıkmadığı için ailemiz bunalımda. Çünkü yeri belli değil ve hep 'bugün çıkacak mı' diye ümit içindeler. Teknemiz battı. Babamız, evimizin direği gitti. Hayat da devam ediyor. Sahip çıkmamız gereken çocuklarımız, ailemiz var. Hayata tutunmaya çalışıyoruz.

GEMİDEN HİÇBİR YARDIM OLMADI

Yusuf Coşkun'un teknede olan büyük oğlu Fatih Coşkun da şunları söyledi Gemi haksız. Zaten çarptığının bile farkında değildi. Çünkü çarptığı andan 6-7 dakika geçtikten, bizi yatırdıktan sonra iki kişi baş tarafa koştu. Gemi hala seyir halinde gidiyordu. 6-7 dakika sonra farkına vardılar. Geminin dümeninde kimsenin olmadığı bariz, çünkü gemi durmadı. Baş tarafa iki kişi koşup far tuttular. O zaman anladılar, gemi bir anda tam yol geri yaptı ve durdu. Gemi durduktan sonra tekne yan battığı için alabora olduk. Kardeşim ve bir çocuk daha vardı. Üçümüz suda kaldık. Kardeşim boğuluyordu, onu kurtardım. Kardeşim bir anda 'hakkını helal et abi, ben gidiyorum' dedi. 'Babam gitti zaten, beni bırakma. Beni yakarsın, çocuklarını düşün' dedim. 7-8 dakika geçti, gemiden hiçbir yardım yok. Bunların düşüncesi 'bizi bırakmak ve buradan gitmek' dedim. Son bir hamle olarak belki teknenin üzerine çıkarsak bizi gören olur diye ince bir ipin üzerinde gidiyorduk. Öyle gidip teknenin üzerine çıktık. Gemiye yine bağırdık ama gemiden hiçbir yardım olmadı. Mahmut Sefa isimli balıkçı teknesi bizim için geldi. O sırada Allah'a yalvardım. Tekne bizi aldı, telsizden anons geçtim. Sonra tekneler gelirken gemi kaçtı.

TEKNENİN ÜZERİNDE DUAMI YAPIYORUM

Fatih Coşkun, Ondan sonraki süreç biraz canımı acıttı. Babam hala bulunamıyor. Ben amcamın teknesiyle denize çıkıyorum. Bir bakıma geçimimizi amcamın teknesiyle sağlıyoruz. Mağdur olduğumuz durumlar var. Ödemelerimiz bakımından mağduruz. Hem mal olarak kayıp yaşadık hem can kaybı yaşadık hem de ticaretten olduk. Biz yine bir ümitle motorun etrafında trol çekiyoruz. Motorun sıfırına gidiyorum, ağ çekiyorum. 'Allah'ım ne olursun babam çıksın' diyorum, yalvarıyorum. İnsan kabristanlığa gidip dua eder ya, onun gibi dua ediyoruz. 'Allah'ım ne olursun ağlayan annem var, kardeşim var. Onu bize tez zamanda kavuştur' diyorum. Hayata karşı kendimi 2-0 görüyorum. Hem babam gitti hem malım gitti. Benim devlet büyüklerimden temennim bu konuya el atılıp bir an önce bu olayın çözümlenmesi. İnşallah babam bulunur, bir kabristanlığını yaparız. Her gün amcamın motoruyla gidip teknenin üzerinde duamı yapıyorum diye konuştu.

KİLYOS'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Aktüel görüntüler

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KİLYOS'TA BATAN TEKNEDE KAYBOLAN BALIKÇIYI ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Aktüel görüntüler

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