Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri
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Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri

77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktıElif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

16.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:20
Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri

77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktı

Elif YAVUZ - - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kilyos'ta bakan teknenin su altındaki görüntüleri
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