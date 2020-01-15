KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ (1)
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KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ (1)

77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktıElif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

15.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:13
KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ (1)

77 metre derinlikteki teknenin görüntüleri ortaya çıktı

Elif YAVUZ - DHA - KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

--------Teknenin görüntüleri-Kurtarma çalışmalarından görüntüleri

 


Kaynak: DHA
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