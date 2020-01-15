KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ FOTOĞRAFI
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KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ FOTOĞRAFI

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.

15.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:21
KİLYOS'TA BAKAN TEKNENİN SU ALTINDAKİ FOTOĞRAFI

KİLYOS açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki fotoğrafı ortaya çıktı.

Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi çıkarıldı. Kayıp 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.  TCG Alemdar gemisinin de katıldığı çalışmalarda denizin 77 metre dibindeki teknenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

--------Teknenin fotoğrafı-Kurtarma çalışmalarından fotoğraf

 


Kaynak: DHA
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