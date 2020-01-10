KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT  EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü)
Haberler » Güncel » KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT  EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü) - Haber

KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT  EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHAKilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin tespit edildiği bölgede dalgıçlar çalışma yapıyor.

10.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:52
KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT  EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA

Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin tespit edildiği bölgede dalgıçlar çalışma yapıyor.

TCG Alemdar'ın tespit ettiği alanda çalışmalar DHA tarafından Kilyos'un 7 kilometre açığındaki tekneden görüntülendi.

Görüntü Dökümü-Sahil Güvenlik Helikopteri-TCG Alemdar A-582 -Çalışmalar

-Anons


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler