KİLYOS'TA 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADA DALGIÇLAR ÇALIŞMA YAPIYOR (tekneden görüntü)
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHAKilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin tespit edildiği bölgede dalgıçlar çalışma yapıyor.
10.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:52
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA
Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin tespit edildiği bölgede dalgıçlar çalışma yapıyor.TCG Alemdar'ın tespit ettiği alanda çalışmalar DHA tarafından Kilyos'un 7 kilometre açığındaki tekneden görüntülendi.
Görüntü Dökümü-Sahil Güvenlik Helikopteri-TCG Alemdar A-582 -Çalışmalar
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Kaynak: DHA