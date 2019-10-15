Kilyos sahilinde temizlik

15.10.2019 15:04

Kilyos sahilinde, 2 saat içinde 300 kilogram çöp toplandı.

"Kıyılarda Temizlik Dalgası" projesi çerçevesinde Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğinde, İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana'da aynı anda kıyı temizliği yapıldı.

Kilyos sahiline gelen bir temizlik firmasının çalışanları, 4 ekip halinde 2 saat boyunca yarışarak kıyıdan plastik, kağıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladı.

Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, oyuncular Tuan Tunalı, Burak Arslan, Hazal Eylül Çelik, Murat Aygen ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin de katıldığı programda, 2 saat içinde 100 kilogramı plastik olmak üzere 300 kilogram çöp toplandı.

Toplanan atıkların geri dönüşüm tesisine gönderileceği belirtildi.

"Her sene 8 milyon ton plastik atık denize ulaşıyor"

Projenin sahibi temizlik markasından yapılan açıklamada, TÜDAV'ın yayınladığı rapora göre, her sene üretilen 300 milyon ton plastik atığın yüzde 2'si, 8 milyon ton plastik atığın denize ulaştığı belirtildi.

Bu plastiklerin çözünmesinin yıllar aldığı aktarılan açıklamada, "Çözünen kimyasallar ise besin zinciri yoluyla yeniden insana ulaşıyor. Bu plastik kökenli maddeler deniz suyunu diğer canlılar için zehirlemekle kalmıyor, besin zannedilerek yutulan plastikler yunus, balina ve deniz kuşlarının da ölümüne yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA