Kilyos Plajında Hafta Sonu Yoğunluğu - Havadan Görüntüler - İstanbul

Kilyos Plajında Hafta Sonu Yoğunluğu - Havadan Görüntüler - İstanbul

- Kilyos plajından görüntüler İSTANBUL - Tatil için farklı şehirlere gidemeyen ve uzun soluklu bir tatile bütçe ayıramayan İstanbullular sıcak havalarda İstanbul plajlarına ilgi gösteriyor.

Kilyos Plajında Hafta Sonu Yoğunluğu - Havadan Görüntüler - İstanbul

- Kilyos plajından görüntüler İSTANBUL - Tatil için farklı şehirlere gidemeyen ve uzun soluklu bir tatile bütçe ayıramayan İstanbullular sıcak havalarda İstanbul plajlarına ilgi gösteriyor. Kilyos plajında vatandaşlar, hem serinledi, hem de hoşça vakit geçirdi.

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