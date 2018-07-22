Kilyos Plajında Hafta Sonu Yoğunluğu - Havadan Görüntüler - İstanbul
- Kilyos plajından görüntüler İSTANBUL - Tatil için farklı şehirlere gidemeyen ve uzun soluklu bir tatile bütçe ayıramayan İstanbullular sıcak havalarda İstanbul plajlarına ilgi gösteriyor.
- Kilyos plajından görüntüler İSTANBUL - Tatil için farklı şehirlere gidemeyen ve uzun soluklu bir tatile bütçe ayıramayan İstanbullular sıcak havalarda İstanbul plajlarına ilgi gösteriyor. Kilyos plajında vatandaşlar, hem serinledi, hem de hoşça vakit geçirdi.