Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı
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Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı.

10.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:52
Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı

3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİSTANBUL,()

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı. Kaza sonrası denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışması sürüyor. Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesiyle birlikte denize açılan ve kazayı gören kaptan Sefer Şahin o anları anlattı. Kazaya karışan tekneyle birlikte denize açılan teknelerden birinin kaptanı Şahin, Tekneler açığa, balığa çıkıyorlardı. Yukarıdan bir Rus gemisi Kilyos'a doğru iniyordu. Herhalde demire iniyordu. O anda balıkçı teknesiyle çarpışma meydana geldi. 5-10 dakika sürmedi tekne battı. 3 kişiyi yan taraftaki arkadaşlar, yan tekne aldı. Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kameranın içinde kaldılar. Aranıyorlar ama teknenin içinde kaldılar. Dalgıç ekipleri bekleniyor. Denizde kaybolan 3 balıkçının yakınlarının ise Kilyos sahilinde bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kilyos açıklarındaki kazayı gören kaptan o anları anlattı
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