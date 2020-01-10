Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi
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Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile Türk bayraklı balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşın yerinin tespit edildiğini açıkladı.

10.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:57
Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile Türk bayraklı balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşın yerinin tespit edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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