Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen...
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Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen...

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

10.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:01
Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen...

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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