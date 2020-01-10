10.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:01

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeysel yapılan arama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA