KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

10.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:21
KİLYOS AÇIKLARINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama- çalışmalara 4 sahil güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri  görev yapıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------Helikopter görüntüleri


Kaynak: DHA
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