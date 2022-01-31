Kilovat ne demek? Kilovat anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kilovat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kilovat anlamı ne? Kilovat ne demek?

KİLOVAT NE DEMEK?

Kilowatt saat, (sembolü: kWsa ya da uluslararası sembolüyle kWh), 1000 watt saat veya 3.6 megajoule'e eşdeğer bir enerji birimidir.

Wattsaat, kilowatt cinsinden gücün saat cinsinden zaman ile çarpımıdır.

Kilowatt saat elektrik enerjisini faturalamada kullanıldığından yaygın olarak bilinir

AÇIKLAMA

Uluslararası Birimler Sisteminde (SI), enerjinin standart birimi joule (J)'dir. Bu da bir watt saniye'ye eşittir.

Tersine söylersek bir watt 1 J/s'ye eşittir. Bir kilowatt saat da 3.6 megajoule'e eşittir. Bu, yapılan iş sonucunda enerjiye dönüşen miktarıdır.

ÖRNEKLER

1000 wattlık (1 kilowattlık) bir ısıtıcı bir saat çalıştırılırsa bir kilowatt saatlık enerji tüketir ( Bu da 3.600 kilojoules'dur.)

Bir saatliğine 60 wattlık bir ampul kullanılırsa 0,06 kilowatt saatlık elektrik harcanır. 60 wattlık ampulu bin saat boyunca çalıştırırsak 60 kilowatt saat yani 60.000 watt saatlik elektrik harcanır.

Eğer 100 wattlık bir ampul günde bir saat süreyle, bir ay boyunca çalıştırılırsa kullanılan enerji 100 W × 30 h = 3,000 W·h = 3 kW·h olur. Bu da 10,8 milyon joule'dur.

Kilowatt saat sembolü ve Kısaltmaları

SI için uluslararası standart birim sembolü için şöyle demiştir: "Çarpım bir boşluk veya yarım yükseklikte (ortada) bir nokta (·) (bu nokta .'dan farklıdır) ile belirtilmelidir. Aksi takdirde birim sembolü olarak bazı önekler yanlış yorumlanabilir" (örn; kW h or kW·h olarak yazılır). Bu, bir uluslararası (IEEE) ve ulusal (ASTM) organizasyon gibi gönüllü standart tarafından desteklenir. Yine de en az bir büyük kullanım rehberi ve IEEE/ASTM standardı "kWh" (fakat watt saatin diğer çarpımlarından bahsetmiyor) kullanımına sıcak bakıyor.

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