Kilosunun 3 katı ağırlığı kaldırdı!
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Kilosunun 3 katı ağırlığı kaldırdı!

17.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:29
Kilosunun 3 katı ağırlığı kaldırdı!

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kolombiya'nın Bogata şehrinde yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kota yarışmasında 165 kilo kaldırarak Dünya Şampiyonu olan Abdullah Kayapınar'a altın hediye etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kolombiya'nın Bogata şehrinde yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kota yarışmasında 165 kilo kaldırarak Dünya Şampiyonu olan Abdullah Kayapınar'a altın hediye etti.

Kolombiya'da yapılan Bedensel Engelliler Halter Dünya Kupası ve Olimpiyat Kotası yarışmalarında 49 kiloda mücadele eden Sivaslı Abdullah Kayapınar, yapmış olduğu 165 kiloluk kaldırışla kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyonlukla kente dönen Sivaslı sporcu Abdullah Kayapınar ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Bilgin, kilosunun 3 katı ağırlığını kaldırarak olimpiyatlara katılma hakkı kazanan şampiyon Kayapınar'ı tebrik ederek, yapılan şampiyona hakkında da bilgiler aldı. - SİVAS

Kilosunun 3 katı ağırlığı kaldırdı!
Kilosunun 3 katı ağırlığı kaldırdı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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