Kilosu Bin Euroya Satılan Yılan Balığı Büyük İlgi Görüyor

Yılan balığı yavruları pek iştah açıcı görünmez. Canlıyken şeffaf ve kaygan olan, solucana benzeyen bu balıklar pişince beyaz bir renk alır. Ama birçok lezzetli yemeğin görünümü her zaman güzel olmayabilir. Önemli olan tadıdır. Ama İspanyolların 'angulas' adını verdiği yılan balığı yavrusunun tadı da pek bir şeye benzemez.

TAVUK VE DOMUZ YEMİ OLARAK KULLANILIYORMUŞ

Oysa kilosu bin eurodan alıcı bulur. Üstelik eskiden bu balıklar pek sevilmez, tavuk ve domuz yemi olarak kullanılırmış.

Bugün benim gibi birçok İspanyol yılan balığı yavrularına bu kadar para ödenmesine anlam veremiyor. Ayrıca bunlardan yapılan yemeğe bol miktarda sarımsak ve acı biber konduğu için balığın tadı bile belirsiz hale geliyor.

MEVSİMİN İLK YILAN BALIĞI 5 BİN 500 EUROYA SATILMIŞ

Mevsimin ilk satılan yılan balığı yavruları normalde pahalı olan fiyatından çok daha fazladır. 2016'da 1,25 kilosu 5 bin 500 euroya satılmıştı. Birkaç dakika sonra satılan aynı miktarda ikinci ürün ise sadece 1070 Euro tutmuştu. Üstelik ikisini de restoran sahibi Jose Gonzalo Hevia satın almıştı.