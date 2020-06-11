Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar

Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar Kozmetik, tıp ve yemek gibi bir çok sektörde kullanılan deniz patlıcanını yakalayanlara ceza yağdı Bodrum'da denizde avlanması yasak olan ve kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanlarını avlayanlara operasyon düzenlendi.

11.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:37

Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar

Kozmetik, tıp ve yemek gibi bir çok sektörde kullanılan deniz patlıcanını yakalayanlara ceza yağdı

MUĞLA - Bodrum'da denizde avlanması yasak olan ve kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanlarını avlayanlara operasyon düzenlendi. Kozmetik ve Tıp gibi bir çok sektörde kullanılan 10 kilogram deniz patlıcanı yeniden denize bırakıldı.

Bodrum'da avlanması yasak olan 'deniz patlıcanı' yakalayan şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. Yakalanan toplam 10 kilo ağırlığındaki canlılar tekrar denize salındı. Bodrum'da yapılan bir operasyonla kaçak avlanmış çok sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi. Avlanması devlet kontrolünde olan patlıcanın izinsiz çıkarılması yasak ve kilosu 5 ila 25 dolar arasında değişiyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde avlanması yasak olan deniz patlıcanının avlandığı ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, şahısla birlikte 10 kilogram deniz patlıcanı ele geçirdi. Yakalanan deniz patlıcanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce teslim alındı. Deniz patlıcanlarının canlı olduğunun anlaşılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denize salındı. Kaçak avlanan kişi ile ilgili gerekli adli işlemin başlatıldığı öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kaçak avlanmaları önlemek için denetimlerini arttırdığı kaydedildi.

Deniz patlıcanı nedir?

Kozmetik, tıp ve yemek sektöründe kullanılan deniz patlıcanları denizlerin filtresi gibi çalışırlar. Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyebilmektedir. Özellikle sularımız kirlendiğinde denizlerimiz için kurtarıcı olabilecek bir canlı denilebilir. Deniz patlıcanları denizlerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde rastlanır. Ambulakral tüp ayaklarla yavaş hareket ederler. Tüp ayaklarını duyu organı olarak da kullanırlar. Tüp ayakları olmayan deniz hıyarları diplerde U şeklindeki oyuklarda yaşarlar. Solunumları vücut boşluğunda uzanan bir çift su akciğeri veya solunum ağacı denen organlarla sağlanır. Kendilerini yenileme özelliğine sahiptirler. Yumurtlayarak ürerler, erkek ve dişilerinin şekli birbirine çok benzer. Bazıları hermafrodit (çift cinsiyetli)dir. En önemli özellikleri ise, vücutlarının her yanındaki yakalama kollajeni adlı yapı sayesinde kendini sıvıya dönüştürme becerileridir. Sıvı haldeyken küçük çatlaklardan geçebilir ve tekrar eski haline dönebilirler. Bazı türler kendilerini futbol topu kadar şişirebilir, bazıları ise su püskürterek çakıl taşı gibi görünebilir.

Genellikle Ege ve Akdeniz'de yaşayan bu canlıların izinsiz avlanması yasak ve 4 yılda bir hasadına izin veriliyor. Yakalanan deniz patlıcanları çeşitli işlemlerden geçirilip dondurulduktan sonra genellikle Güneydoğu Asya ve Avustralya'ya ihraç ediliyor. Ürünün ihraç fiyatının 5-25 dolar arasında olduğu biliniyor.

Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Haber
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyaları sokağa atan adam, kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Buldukları açığı İnstagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı İnstagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Hande Erçel Rafet El Roman
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:33:33. #1.15#
title