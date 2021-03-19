Kilosu 300 liradan satılıyor
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Kilosu 300 liradan satılıyor

19.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:33
Kilosu 300 liradan satılıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kilosu 300 TL'den satılıyor.

Havaların ısınması ile dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Muğla ve mahallelerinde yörenin sevilen yiyeceği olan kuzugöbeği, aynı zamanda geçim kapısı da oluyor. Muğla'nın Perşembe Pazarı'nda kilosu 300 TL'ye satılan kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kurutularak da satılıyor. Özellikle Muğla'dan İtalya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilirken, yanlış toplama yüzünden nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kilosu 300 liradan satılıyor
Kilosu 300 liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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