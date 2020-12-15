Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor

15.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:41
Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor

Bilecik'e kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan kestane kilosu 30 liraya kadar pazar tezgahlarında yerini alırken fiyatı adeta el yakıyor.

Bilecik'e kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan kestane kilosu 30 liraya kadar pazar tezgahlarında yerini alırken fiyatı adeta el yakıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar tezgahlarında kilosu 30 TL'ye kadar yer alan kestane adeta el yakarken, vatandaşlar yeni çıkan ürünü doya doya alamıyor. Satıcı Savaş Çalık, şuan kestanenin kilosunun 15 TL'den başlayarak, 30 TL'ye kadar devam ettiğini söyleyerek, "Kestanelerin fiyatı boyutlarına göre değişiyor. Kestane yeni çıktığı için şuan fiyatı biraz pahalı. Müşterilerimiz şuan kilo kilo yerine tadımlık alıyorlar. İlerleyen günlerde fiyatı biraz daha düşer" dedi.

"Kestanenin faydaları saymakla bitmiyor"

Çalık, kış akşamlarının vazgeçilmezi kestane, lezzetli olmasının yanında çok sağlıklı ve besleyici olduğunu söyleyerek, "Özellikle çocukların gelişim çağında önemli bir besin kaynağıdır. Kestane C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ufalanan tatlı bir dokusu ve hafif bir lezzeti vardır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor
Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor
Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kilosu bin 400 TL'den satılan ürüne hibe desteği
Kilosu bin 400 TL'den satılan ürüne hibe desteği
Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu
Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu
İzmit'te '50?ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası
İzmit'te '50?ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Neymar Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk S 400 Ak Parti Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilosu 30 TL'ye satılan kestane fiyatıyla el yakıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:55:24. #1.14#
title