Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
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Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor

06.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:45

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor Karadeniz'de hamsi çekildi, sezon kapandıDÜZCE – Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hamsi soğuk yerlere çekilmeye başlarken, sezonu ise artık kapandı.

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor

Karadeniz'de hamsi çekildi, sezon kapandı

DÜZCE – Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte hamsi soğuk yerlere çekilmeye başlarken, sezonu ise artık kapandı. Hamsi sezonunun kapanmasıyla vatandaşlar iri balıklara yönelirken, mart ayının en lezzetli balık türü ise kilosu 250 TL'den satılan kalkan oldu.

Hamsi boylarının küçük olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 hafta boyunca hamsi avlanması yasaklanmış ve tezgahlarda hamsi bulunamamıştı. Yasakların kalkmasının ardından yaklaşık 2 haftadır hamsi tezgahtaki yerini almış, fakat fiyatı yüksek gelmişti. Mart ayının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Karadeniz'de hamsi soğuk yerlere doğru çekilmeye başladı. Balık avına çıkan tekneler hamsi ile dönemeyince tezgahlarda da hamsi fiyatları tavan yaptı. Hamsi sezonu kapanmaya başlarken, vatandaşlar iri balıklara yönelmeye başladı. Mart ayının en lezzetli balık türü ise kalkan oldu. Kilosu 250 TL'den alıcı bulurken, denizden çıkan Kalkanlar yok satıyor.

"Hamsi sezonu kapandı denebilir"

Balıkçı Tuncay Kılıç, hamsi sezonunun kapandığını, vatandaşların tercihinin iri balıktan yana olduğunu belirterek, "Hamsi sezonu kapandı bitti denebilir. Tamamen çekildi. İnsanlar artık pek hamsi tercih etmiyor. Şimdiler de ise diğer balıklara döndük. Böyle devam ediyoruz. Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35-40 TL. Fiyatlar çok yüksek değil, normal" ifadelerini kullandı.

"Kalkan balığının tam zamanı"

Mart ayında balığın en iyisinin kalkan olduğunu belirten Kılıç, "Tabii ki de kalkanın tam zamanı. Kalkan balığının kilosu 250 TL'den satılıyor. Yüksek bir meblağ" dedi.

Tezgahlarda hamsi 25 TL, çupra 20 TL, mezgit 45 TL, sarıkanat 75 TL, kalkan 250 TL, uskumru 25 TL, somon 40 TL, Karadeniz somon 35 TL ve Barbun'un kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor
Kilosu 250 TL'den alıcı bulan kalkan, yok satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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