Kilosu 20 TL'den satılan erik vatandaşı memnun etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilosu 20 TL'den satılan erik vatandaşı memnun etti

Kilosu 20 TL'den satılan erik vatandaşı memnun etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilosu 20 liradan ve paketler halinde 5 ila 10 lira arasında satışa sunulan eriğe vatandaşların ilgisi yoğun olurken, pazarcılar meyve fiyatlarındaki düşüşün devam edeceğini söyledi.

Kilosu 20 liradan ve paketler halinde 5 ila 10 lira arasında satışa sunulan eriğe vatandaşların ilgisi yoğun olurken, pazarcılar meyve fiyatlarındaki düşüşün devam edeceğini söyledi.

Kocaeli'de kurulan semt pazarlarında vatandaşlar ev ve mutfak alışverişlerini yapıyor. Pazarlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, pazarlardaki erik fiyatlarından memnun. Kilosu 20 TL bantlarında satılan erik, paket halinde de 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Vatandaşlar ise mevsime göre erik fiyatlarının uygun olduğunu belirtirken, pazar esnafı da erik ve diğer meyvelerin fiyatlarında düşüşlerin devam edeceğini ifade etti.

"Genel anlamda fiyatlar normal"

Fiyatların sezona göre uygun olduğunu belirten Hüseyin Parlak isimli vatandaş, "Erik mevsiminde yenilmesi gereken bir meyvedir. Şu anda pahalıdır, pahalı olması normaldir. Çilek gayet güzel, fiyatları da makul ama mevsimi değil henüz. Zor şartlarda yetişiyor meyveler genel anlamda fiyatlar normal" dedi.

"Havalar sıcak gittiği için erik fiyatı bayağı bir düşük olacak"

Bu yıl erik ve diğer meyvelerin fiyatlarında düşüş olacağını belirten Pazar esnafı Seyfettin Doğan, "Erik sezonu ilk açıldığında fiyatlar bayağı yüksekti, şu anda iyi yani bayağı bir düştü. Şu anda paketler 5 ile 10 lira arasında. Pazartesiden sonra kilo işi olarak satmaya başlayacağız. Bu sene havalar sıcak gittiği için erik fiyatı bayağı bir düşük olacak. Meyve bu sene bol olacak. Ramazan döneminde meyveden çok sebzeye talep var. Bugün ortalama 30-40 paket erik sattım. Beklediğimiz gibi gidiyor. Kilo ile satılmaya başladığında herkes alacak. Herkesi pazara bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu eriği marketlerden alırsan bu fiyatın 3 katı olur"

Yaza doğru fiyatlarda düşüş beklediğini ifade eden İhsan Yazıcı isimli vatandaş, Pazar fiyatlarının market fiyatlarına nazaran çok daha uygun olduğunu belirterek, "Pazarlarda fiyatlar gayet iyi. İyi olduğu için herkes pazarlara gidiyor. Genel anlamda fiyatlar yüksek ama inşallah düşer. Yeni kıştan çıkıyoruz, yaza doğru inşallah fiyatlar düşer" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Önce kız arkadaşına saldırdı, ardından arayan giren komşusunun yüzünü çatalla parçaladı
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kilosu 20 TL'den satılan erik vatandaşı memnun etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 05:19:31. #1.14#

title