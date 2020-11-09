Kilosu 20 liraya satılan sezonun ilk çileğine çeyrek altın ödülü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sezonun ilk çileği üretilerek, toptancı haline getirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sezonun ilk çileği üretilerek, toptancı haline getirildi. Çileği kilosunu 20 liradan satın alan komisyoncu, üreticiyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Antalya bölgesinin en fazla çilek üretimi yapılan yerlerinden Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde mevsimin ilk çilek hasadı yapıldı. Serik toptancı haline getirilen çilek, sebze ve meyve komisyoncusu Hasan Ali Topcu tarafından kilosu 20 liradan satın alındı. Topcu, her yıl olduğu gibi hale ilk çileği getiren üreticiyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Mevsimin ilk çilek hasadını yapan üretici Kemal Kadıoğlu, "Mevsimin ilk çilek hasadını gerçekleştirerek, hale getirdik. Örtü altında, yüksek serada eylül ayında ektiğimiz çileğin hasadını yaptık. 15 kilo gelen mevsimin ilk çileğini komisyoncu Hasan Ali Topcu'ya sattık" dedi.Kadriye Mahallesi'nin çilek merkezi olduğunu belirten komisyoncu Hasan Ali Topcu da "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeyrek altınla ödüllendirdik. Çileğin kilosunu da 20 liradan satın aldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ