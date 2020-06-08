Kilosu 100 liraya satılan bala ayılar dadandı
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Kilosu 100 liraya satılan bala ayılar dadandı

Bursa'da kilosu 100 TL'ye alıcı bulan bala ayılar dadandı.

Kilosu 100 liraya satılan bala ayılar dadandı
08.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:29

Bursa'da kilosu 100 TL'ye alıcı bulan bala ayılar dadandı. Kovan sahipleri ayılardan dolayı tedirginlik yaşıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal mahallesi Alacaat'ta tamamen doğal ortamda üretilen ve kilosu 100 TL'ye alıcı bulan bal tehlike altında. Kovanların bulunduğu yere sık sık ayıların geldiğini ve kovanları parçaladığını belirten arıcılar, her gün tedirgin olduklarını, ayılardan korunmanın yollarını aradıklarını ifade ediyor. Yapay petek dahi kullanılmadan üretilen bal ilaç niyetine satılıyor.

2 yıldır bal üreticiliği yapan Avni Sadık, "Burada bal tamamen organik üretiliyor. Buradaki bal ilaç için satılıyor. Kilosu 80-100 TL'ye satılıyor ama her yıl bal olmuyor. Arı bal yaparsa oluyor. Havalar uygun giderse bal üretiliyor. Ayılar zarar veriyor. Geçen sene 2 kişinin arılarını yedi. Bu sene yine bahçelere girmeye başladı. Yakın yere gelmiş, bizde korkuyoruz. Tedbir almak lazım ama öldürmek de yasak devletimizden yardım bekliyoruz. Ben daha yeni arıcıyım. 8 kovanım var ama yine de tedirginim" dedi.

Bir başka arıcı Ahmet Sadık, 3-5 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Biz burada hazır petek kullanmayız. Arı ne getirirse dağdan kendisi yapıyor. Burada üretilen balı ağzınıza aldığınızda erir gider. Tamamen organiktir. Biz kilosunu 75-100 TL arasında veriyoruz. Aşağı yukarı bir çerçevede 3 kilo bal çıkıyor. Hava uygun giderse tabi her akşam buraya gelip bakıyoruz. Havaya silahla ateş ediyoruz. Ayı geldiği zaman bunları yer. Bizim kovanlarımıza saldırmadı, ama komşularınkilere defalarca saldırdı" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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