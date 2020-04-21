Kilosu 100 lira olan kuzugöbeği mantarı topluyorlar
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Toros Dağları, Erdemli, Güncel

Kilosu 100 lira olan kuzugöbeği mantarı topluyorlar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak adlandırılan mantar, toplanmaya başlandı.

21.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:35
Kilosu 100 lira olan kuzugöbeği mantarı topluyorlar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın eteklerinde doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'kuzugöbeği' olarak adlandırılan mantar, toplanmaya başlandı.

Erdemli'de vatandaşlar, çam, ardıç ve katran gibi ağaçların diplerinden toplanan ve kilosu 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarı toplamaya başladı. Torosların eteğindeki Tozlu Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Veli Coşkun, "Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen ve enerji deposu olan, etten kat kat daha proteinli olan kuzugöbeği mantarını nisan ayı itibari ile toplamaya başladık. Şu anda kilosu 100 liradan satılıyor. Bizler de satın almayıp, hem gezi olsun, hem de yürüyüş olsun diye kuzugöbeği toplamaya geldik. Çok güzel bir tadı var. Ben herkese tavsiye ederim" dedi.


Kaynak: DHA

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