Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi - Haberler Ekonomi
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Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi
Kilosu 10 liraya düşen hamsi balık pazarlarını hareketlendirdi

Edirne'de, kilogramı 10 liraya düşen hamsi balıkçı tezgahlarında alışverişi artırdı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kilogramı 10 liraya düşen hamsi balıkçı tezgahlarında alışverişi artırdı.

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsi bol yakalanmasıyla sezonun en düşük fiyatını gördü.

Edirne Balık Pazarı'nda kilogramı 10 liradan satılan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Vatandaşlar balık almak için sıraya girerek bol bol hamsi satın aldı.

Balıkçı Nurhayat Eren, AA muhabirine hamside bolluk yaşandığını söyledi.

Vatandaşların ucuz hamsiye ilgi gösterdiğini belirten Eren, "Geçen haftada güzel bir bolluk vardı. Kilosunu 15 liradan satıyorduk hamsinin. Biraz durgunluğun ardından yine bolluk başladı ve 10 liradan satıyoruz. Bol bereketli ve yoğunluk var. Karadenizin hamsisi kendinden yağlı ve çok lezzetli. Vatandaşlar sıraya giriyor, bol bol alıp buzluğa koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Hamza Köksoy ise bereketli bir sezon yaşandığına dikkat çekerek balık fiyatlarının daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi Haberleri
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