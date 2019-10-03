Kilometrelerce yol katederek öğrencilere sıcak yemek taşıyorlar

03.10.2019 11:36

Van'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında öğretmenevlerinde büyük özveriyle hazırlanan sıcak yemekler, en ücra mahallelerdeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla 17 Eylül'de Van'da başlatılan pilot uygulama çerçevesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere her gün ulaştırılmak üzere öğretmenevlerinde sıcak yemek hazırlanıyor.

"Her şey öğrencilerin mutluluğu için"

Tam donanımlı mutfaklarda usta aşçılarca hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, gıda mühendislerince denetlendikten sonra paketleniyor.

Yemekler araçlarla hem şehir merkezi hem de kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören taşımalı öğrencilere ulaştırılıyor.

Ekipler, uygulama kapsamında her gün 50 kilometre yol katederek kırsal alanda bulunan Karakoç Köyü İlköğretim Okulundaki 12 öğrenciye sıcak yemek götürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ekiplerce taşınan yemekler, öğle saatlerinde öğrencilere ikram ediliyor.

Taşımalı eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İlknur Unkeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle aralarında eve gidemiyoruz. Eskiden eve gittiğimizde derslere geç kalıyorduk ama artık sıcak yemek geliyor ve zamanında derslerimize giriyoruz. Her gün üç çeşit sıcak yemek yiyoruz." dedi.

Rojhat Güler de ailelerinin de uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Artık üç çeşit sıcak yemek geliyor. Eve gitmek zorunda kalmıyoruz. Anne ve babalarımız da bundan çok memnun. Sıcak yememiz derslerimizde daha çok adapte olmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Sönmez de daha önce böylesi bir uygulamanın olmadığını anlatarak, "Her şey öğrencilerin mutluluğu için." ifadesini kullandı.

"340 okulda 53 bin 512 öğrenciye yemek dağıtılıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de Van'ın taşımalı eğitim gören ya da pansiyonlarda kalan öğrencilere sıcak yemek taşınmasında pilot il seçildiğini söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki 12 öğretmenevinde hazırlanan sıcak yemeklerin 340 okuldaki 53 bin 512 öğrenciye dağıtıldığını ifade eden Tevke, şöyle dedi:

"Kalori değeri hesaplanarak hazırlanan bu sıcak yemekleri öğrenci sayısına bakmadan şehrimizin en ücra köşesindeki bütün okullara dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimizden son derece ciddi memnuniyetler alıyoruz. İnşallah bu sıcak yemek hususunda elimizden gelen bütün gayretleri sürdüreceğiz."

"Amacımız kar etmek değil, hizmettir"

Yemeklerin son derece temiz ve güzel bir ortamda hazırlandığını anlatan Tevke, şunları kaydetti:

"Mutfaklarımızda seçtiğimiz ürünler kaliteli, temiz ve leziz gıdalardan oluşuyor. Sağlık İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu yemekleri sürekli denetliyor. Yemekler gıda mühendislerimizin denetiminde hazırlanıyor. Herhangi bir olumsuzluğa asla meydan vermiyoruz. Amacımız kar etmek değil, hizmettir. Eğitim ve öğretimin kalitesini yükselterek çocuklarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz."

Kaynak: AA