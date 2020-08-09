Kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu
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Kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu

Hasdal Otoyolu'ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üst geçidin çökmesi sonrası kilometrelerce trafik oluştu.

09.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:11

Hasdal Otoyolu'ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üst geçidin çökmesi sonrası kilometrelerce trafik oluştu. Çöken üst geçit ve oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu Hasdal Kışlası önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası yol tamamen trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Çevrede gerekli önlemleri alan ekipler, araçları ters istikamete yönlendirerek trafiği azaltmaya çalıştı.

Yaşanan olay sonrası bölgede kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu. Oluşan trafik ve çöken üst geçit drone ile havadan görüntülendi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu

Kaynak: İHA

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