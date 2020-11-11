Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular
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Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular

11.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:21

Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular Eğitim görmek için yurt dışından Sivas'a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Bayram'ında fidanları toprakla buluşturdular.

Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular

Eğitim görmek için yurt dışından Sivas'a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Bayram'ında fidanları toprakla buluşturdular.

SİVAS - Eğitim görmek için yurt dışından Sivas'a gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Bayram'ında fidanları toprakla buluşturdular.

Milli Ağaçlandırma Bayram dolayısıyla Sivas Valiliği koordinesinde Esenyurt Mahellesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Fidan dikme törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Eğitim görmek için yurt dışından Sivas'a gelen öğrencilerse fidan dikim törenine katılarak fidanları toprakla buluşturdular. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Ayhan, "Bizler her zaman tabiata rahmet nazarıyla bakıyor, çevre konusundaysa gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Malumunuz geçen yıl sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle meydanda sembolik bir ağaç diktik. 2002'den bu zamana kadar 100 Milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. Cumhurbaşkanımız da 100 Milyon 1. fidanı toprakla buluşturdu. 2020 yılında da 4 milyon hedefimiz vardı, yaklaşık 3 milyona yakın fidanın dikiminin gerçekleştirdik. Bu gün Sivas'ımızda 16 ilçe, merkez ve 30 lokasyon da binlerce vatandaşımızla ağaç dikerek hedefimiz olan 4 milyonu gerçekleştirmiş olacağız " dedi.

"1 milyon fidan, 15 milyon insanın tükettiği oksijeni üretecek"

Sivas orman işletme müdürü Sefa Duman, dikilecek 1 milyon fidanın 15 milyon insanın tükettiği oksijeni üreteceğini belirterek "Fidanları toprakları buluşturacağız. Bu gün burada dikeceğimiz 1 milyon fidan, 15 milyon insanın tükettiği oksijeni üretecek. Yani burada fidanlar yetişkin hale geldiğinde 15 milyon insana nefes olacak. Yıl sonuna kadar da 4 milyon fidanı toprakla buluşturduğumda 60 milyona nefes olacak" dedi.

Konuşmaların ardındansa törene katılan vatandaşlar ve il protokolü fidanları toprakla buluşturdu. Milli Ağaçlandırma Bayram'ında Sivas'ta il merkezi ve 16 ilçe başta olmak üzere 30 farklı noktada 1 Milyon fidan toprakla buluşacak.

Somali'li Mubah Sivas'ta fidanını toprakla buluşturdu

6 Bin 500 kilometre uzaktan Sivas'a eğitim almak için gelen Somalili hemşirelik öğrencisi Mubah Ahmed, hayatında ilk kez fidan diktiğini belirterek "Somali'den geldim. Buraya fidan dikmeye geldik. Türkiye'de arık bir fidanım var çok mutluyum. İlk defa hayatımda ağaç diktim. Sivas'ta ilk senem ve burayı çok sevdim" dedi.

Afganistan'lı öğrenci Masuma Balkey, ağaç diktiği için mutlu olduğunu belirterek, "Afganistan'dan geldim, bu günde fidan dikmeye geldik. Türkiye'ye faydamız olsun istedik. Fidanımı toprakla buluşturdum, çok mutluyum. Buraya güzel bir şey yapmaya geldik. Doğaya ve toprağa bizimde katkımız oldu. Üniversiteyi bitirip gittikten sonrada benim Türkiye'de bir ağacım olacak " dedi.

Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular
Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular
Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular
Kilometrelerce uzaktan gelip, Sivas'ta fidanları toprakla buluşturdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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