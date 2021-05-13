Kilometrelerce kuyruk oluşur milyonlarca insan akın ederdi, bu bayram sessizliğe büründü

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- Kilometrelerce kuyruk oluşur milyonlarca insan akın ederdi, bu bayram sessizliğe büründü Her Ramazan Bayramı araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı, milyonlarca insanın bayram tatilini geçirdiği Bodrum tam kapama nedeniyle hayalet şehre döndü.

- Kilometrelerce kuyruk oluşur milyonlarca insan akın ederdi, bu bayram sessizliğe büründü

MUĞLA - Her Ramazan Bayramı araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı, milyonlarca insanın bayram tatilini geçirdiği Bodrum tam kapama nedeniyle hayalet şehre döndü. Adım atacak yer kalmayan Bodrum sahilleri ise sessizliğe büründü.

Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramında akın ettiği Bodrum, tam kapama nedeniyle hayalet şehre döndü. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise bom boş kaldı. Bayramlarda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği sahiller ise sessizliğe büründü.

16 gün önce geldiler

Salgın nedeniyle 60 bin vakayı geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Tam kapama açıklamasının ardından 181 bin nüfuslu ilçe bir anda nüfus 700 bine fırladı. 2'inci konut sahipleri ve bu süreçte ev kiralayanlar Bodrum'a akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu, uçaklar ve otobüsler ek sefer koydu. Özel tekneleriyle gelenler ise koylara yanaşarak 17 günlük kapanmayı denizde geçirmeye başladı.

Vaka sayısı artmadı

Tam kapanma kararı ile birlikte yoğun bir şekilde Bodrum'a gelen tatilciler nedeniyle tedirgin olan Bodrum halkı vaka sayısının artmamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İkinci konut sahiplerinin pandemi kurallara uymaları, evlerinden bahçelerinden çıkmamalarıyla birlikte temas riski büyük oranda azalmış oldu. Temasın ortadan kalkmasıyla bulaş gerçekleşmeyince Bodrum'un vaka sayısında korkulan rakamlarla karşılaşılmadı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin mimari özelliği gereği apartman tarzı evlerin olmaması, geniş bahçeli evlerinde kalan misafirlerin kurallara da riayet etmeleriyle birlikte bulaş riskini ortadan kaldırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bodrum'a gelen ikinci konut sahiplerinin önemli bir bölümünün metropollerden geldiğini biliyoruz. Büyük şehirlerde, apartmanlarda yaşayan misafirlerimiz zorunlu ortak kullanım alanlarından dolayı daha kolay hastalık kapabiliyorlardı. Örneğin, asansörlerde, ev ziyaretlerinde, merdivenlerde komşuları ile iç içe olmalarından kaynaklı olarak salgın riski artıyor. Bodrum'daki evler ise müstakil, bahçe içinde, en fazla 2 katlı, kimsenin temas edeceği bir durum olmadığı için bu risk neredeyse yüzde yüz azalıyor. Gelen ikinci komut sahipleri ve Bodrumlularda salgın konusunda çok dikkatli olduğu için vaka sayıları konusunda birçok il ve ilçeden çok daha iyi durumdayız. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, pandemi kurallarına uyarak vaka sayılarının iyice düşmesiyle turizm sezonuna güçlü bir şekilde gireceklerine inandıklarını ifade ederek, " Tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeniden sevgi ve muhabbetle kucaklaşacağımız sağlıklı mutlu bayramlar diliyorum."dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN