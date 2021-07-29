Kilometrelerce araç kullanan sürücüleri polis dinlendirdi

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramı tatilini bitiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Kurban Bayramı tatilini bitiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Düzce'de de polis ekipleri kilometrelerce yol gelen sürücüleri, araçlarından indirerek dinlendirdi.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatillerini yıllık izinleri ile birleştiren vatandaşlar, izinlerinin bitmesi ile birlikte dönüş yolculuğuna da başladı. Uzun yoldan gelen sürücüler için Düzce'de Bölge Trafik ekiplerince denetim yapıldı. Genel denetimler yapılırken, uzun yoldan gelen sürücüler de kontrol edildi. Sürücüler polis ekiplerince araçtan indirildi. Güzergah üzerinde kazaların genellikle yol yorgunluğundan, ayaklara giren kramplardan gerçekleştiğini belirten polis ekipleri sürücülerin dinlenmesini sağlayarak, yürüyüş yaptırdı. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorun yaşanmazken, sürücüler polis ekiplerine teşekkür ederek yolculuklarına devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı