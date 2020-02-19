Kilometreler ötesinden gelen eğitim desteği

19.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:18

Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Francesca Cauchi, Tayland'ın Myanmar sınırında yer alan Minmahaw School'da verdiği gönüllü eğitimlerle Myanmarlı gençlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.



Mae Sot kasabasında İngilizler tarafından kurulan yatılı okul Minmahaw School'a kendi imkanlarıyla ulaşıp, burada 3 hafta süreyle gönüllü eğitimler veren Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Francesca Cauchi, okulda yer alan personel ve öğretmenlerin gönüllülerden oluştuğunu söyledi.



Cauchi, "Sınırda yer alan bu yatılı okulda 17-23 yaş arasındaki gençler, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Fen, matematik ve İngilizce branşlarında eğitimler veriliyor. Ben de 3 hafta boyunca İngilizce dersleri verdim. Öğrenciler buradan aldıkları destekle Amerika Birleşik Devletleri'nin lisans giriş sınavlarına hazırlanma fırsatı elde ediyorlar" dedi.



Daha önce de Kuala Lumpur'da gönüllü eğitimler veren Francesca Cauchi, 1984 yılında Myanmar'da çalıştığı dönemde halkı çok sevdiğini ve bu bölgeye gönülden bağlandığını söyledi. 2015 yılında 2 Myanmarlı öğrencinin eğitim masraflarını üstlenerek örnek bir davranışa da imza atan Francesca Cauchi, "Bu yıl yine Minmahaw School'a giderek öğrencilere destek olmak istiyorum. İnsanlar, özellikle savaşın olduğu sınır bölgelerinde gönüllü girişimlerde bulunmaktan tedirginlik duyuyorlar. Ancak bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alıp korunaklı bölgelerde yer alırsanız, korkmak için bir sebep olmadığını göreceksiniz. Bu insanlara destek olmanın verdiği mutluluk paha biçilemez" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA