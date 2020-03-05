"Kilolarınızdan mide botoksu ile kurtulun"

05.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:34

Son dönemlerde diyete yardımcı olarak yapılan mide botoksu ile ilgili Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğrt.Üyesi Seyfi Emir, "Mideye botoks enjeksiyonlarının arkasındaki teori, yiyecekleri hareket ettiren kasları felç ederek kişinin kendini daha tok hissetmesini, daha az yemesini ve kilo vermesini sağlar" dedi.

Özel Başarı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğrt.Üyesi Seyfi Emir, mide botoksu hakkında açıklamalarda bulundu. Obeziteyi tedavi etmek için mideye botoks enjeksiyonlarının kullanılmasının uzun süreli kilo kaybına yol açmayacağını dile getiren Emir, " Mide botoksu kısa süre etkili ve diyete yardımcı bir işlemdir. Cilt kırışıklıklarının görünümünü azaltmak için kozmetik bir tedavi olarak daha yaygın olarak kullanılan botoks, üstteki cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlayan kısmi kas felce neden olur. Mideye botoks enjeksiyonlarının arkasındaki teori, yiyecekleri hareket ettiren kasları felç ederek kişinin kendini daha tok hissetmesini, daha az yemesini ve kilo vermesini sağlar" dedi.

Bu işlemlerin uygun ortamlarda ve genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmasının önemine vurgu yapan Dr. Öğrt.Üyesi Seyfi Emir, 'Gastrik Botox' yönteminin özellikle diyetle kilo veremeyen ve obezite çekmeyen insanlar için uygun olduğunu söyledi.

"ETKİ SÜRESİ 4 İLA 6 AYDIR"

Dr. Öğrt.Üyesi Seyfi Emir, "Mide sinirleri ve kaslar 4 ila 6 ay boyunca nötralize edilir, iştahı azaltır ve besinleri midede daha uzun süre tutar. Tedavi ağrısızdır ve yaklaşık 15 ila 20 dakika içinde yüksek konfor ile gerçekleştirilir" dedi ve ekledi: "İşlem endoskopik olarak kliniğimizde yapılır. İşlemden yaklaşık 1 saat sonra hasta taburcu edilebilir. Aktif madde midenin belirli bölgelerine enjekte edilir. Mide kasları etkisizleştirilir. Etkisiz bir mide kası midede artık kasılmaya neden olmaz ve bu da gıdanın midede daha uzun süre kalmasına neden olur. Normalde karbonhidratlar, 4 ila 4,5 saat içinde protein alımı ile birlikte midede kalır, ancak gastro-Botox yöntemi yardımıyla süre 12 saate kadar uzatılır. Ek olarak, işlem sırasında, midenin fundus bölgesinde bulunan açlık hormonu Ghrelin enjeksiyonla salgılanır. Enjeksiyondan sonra açlık hormonu seviyesi önemli ölçüde azaltılabilir. Bu şekilde iştah azalır ve midede tokluk hissi, kilo vermenin neden olduğu daha uzun sürer"

- İstanbul

Kaynak: DHA