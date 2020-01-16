: Kilolarca ağırlıktaki para dolu kasayı sürükleyip böyle götürdüler

16.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:02

Fatih'te girdikleri iş yerlerinden toplamda 100 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızların bir iş yerinden içi para dolu kasayı çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 1 Ocak Çarşamba günü Fatih Akşemsettin Mahallesindeki bir iş yerinden içinde 75 bin 600 TL bulunduğu öğrenilen çelik kasa, 3 adet tablet ile bir adet harici depolama cihazı ve 5 Ocak günü Cumartesi günü aynı mahalledeki başka bir iş yerinden içinde 3 bin 200 Dolar, 800 Avro ve 5 bin TL olduğu belirlenen çelik kasa çalınması olayları üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği noktalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahısların eşkallerini tespit etti. Ekipler, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, olayın şüphelileri olduğu belirlenen 4 kişi, 7 Ocak Salı günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıslar Sedat K.'nin (40) 7, Mehmet Şirin D.'nin (19) 19, Bedrettin S.'nin (38) 14 ve İsmail Hakkı Ç.'nin (23) 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİ PARA DOLU ÇELİK KASAYI İŞTE BÖYLE ÇALDILAR

Öte yandan iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin siyah renkli bir araçla olay yerine geldikleri ve tanınmamak için yüzlerini maske ile gizledikleri görüldü. Görüntülerin devamında ise, iş yerine giren hırsızların içeride bulunan çelik kasayı, zaman zaman yerde sürükleyerek hep birlikte dışarı taşıdığı, ardından kasayı dışarıda kendilerini bekleyen araca yükleyip kaçtıkları görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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