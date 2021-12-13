Kilogramı 800 TL'den satılıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - İlkbahar aylarında hasadı yapılan yeşil eriğin kilogram fiyatı, mevsimi olmayan zamanlarda 800 liraya kadar yükseliyor.

İçerisinde birçok vitamin ve besleyici mineral bulunan yeşil erik, kendine özgü tadı ile ilkbahar mevsiminin en heyecanla beklenen meyvelerinden birisi. Mevsimi dışında üretildiği zamanlarda az ve zorlu şartlar altında yetiştirilmesi nedeniyle, kış aylarında yeşil eriğin fiyatı fahiş boyutlara ulaşıyor. Eskişehir'de 50 gramı 40 TL'den satılan meyve, alıcıları genellikle hamileler olduğundan 'hamile eriği' olarak anılıyor.

Yıl boyu tezgahlarında yeşil erik bulundurduklarını aktaran Eskişehirli manav Emin Özkaya, mevsimi dışında sattıklarında bu meyvenin fiyatının oldukça yükseldiğini anlattı. Kış aylarında Güney Amerika'dan ithal olarak getirtilen yeşil eriği özellikle hamileler için bulundurduklarını belirten Özkaya, "Yeşil erik ülkemizde de yetişiyor, ancak kış aylarında Güney Amerika ülkesi Şili'den getirtiyoruz. İstanbul'da paketlenen erikler belirli illere dağıtılıyor. Ben 15 senedir 12 ay boyunca tezgahımda yeşil erik bulunduruyorum. Talep çok oluyor. Arayanlar buluyor, civar illerden de sırf erik almak için gelenler oluyor. Özellikle hamileler aşerdiği için satın alıyor, biz de 'hamile eriği' diyoruz. Biz mevsimi dışında 3 tanesini yani yaklaşık 50 gramını 40 TL'ye satıyoruz. İstanbul'dan 70-80 TL'ye getirtenler de oluyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR