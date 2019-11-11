Kilo vermeye engel 5 besin

11.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:00

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, kilo vermeye engel olan besinler hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, "İşte bu besinlerin başında fast food ürünlerde sıklıkla tükettiğimiz yağlı etler geliyor. Yemeklerimize lezzet katsın diye aldığımız yağlı etler kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini oldukça arttırıyor. Tabi bu demek değil ki hiç kırmızı et tüketmeyin! Yağı görünmeyecek kadar az olan kırmızı et kaliteli proteini sağlarken içerdiği konjuge linoleik asit (CLA) sayesinde vücudun yağ kitlesini azaltmaya yardımcı olur. B12 vitamini, çinko ve demir mineralleri sayesinde vücudun sağlıklı işleyişine fayda sağlar. Kızarmış patates ve cipsler, kızartma işlemi sırasında ortaya çıkan trans yağlar pek çok hastalığa davetiye çıkarırken iştah ve kilo kontrolünü sağlamakta sorun olmaktadır. Kızartma yerine tercih edeceğiniz haşlama veya fırınlama pişirme yöntemleri hem daha sağlıklı tercih olacaktır hem de kızartmaya göre daha uzun tokluk sağlayacaktır. Haşlanmış veya fırınlanmış patatesin küçük bir porsiyonunu ekmek yerine tercih edebilirsiniz" dedi.

Beyaz ekmek ve beyaz unla yapılmış gıdalarda kilo vermeyi önleyen besinler arasında olduğunu ifade eden Erkek, "Beyaz unla yapılan tüm besinler lif içeriği düşük ve kan şekerinde hızlı değişimlere neden olmaktadır. Beyaz unlu gıdalar yerine tercih edeceğiniz tam buğday, yulaf, tam tahıllı ürünler hem yeterli lif alımını sağlayacak hem de uzun süreli tokluk sağlayacaktır. Gazlı içecekler, meyve suları ve alkol yüksek şeker içerdiklerinden dolayı boş kalori alımına özelikle de bel çevresinde yağlanmaya sebep olmaktadır. Gazlı içecek olmadan asla diyorsanız sade maden suyu içine ekleyeceğiniz limon dilimleri size alternatif olabilir. Meyve suları yerine meyvenin kendisini yemek posa alımını arttırır ve kilo vermenize yardımcı hale gelirler. Şeker ve tuz çoğumuzun vazgeçemediği ikililer. Fakat kilo vermek istiyorsanız hayatınızdan şekeri çıkarmalı tuz miktarına dikkat etmelisiniz. Vücuda ihtiyaçtan fazla alınan şeker kas ve karaciğerde yağ olarak depolanır bu durum da kilo artışına ve yağlanmaya neden olur. Aynı şekilde gereğinden fazla alınan tuz ise vücutta ödeme yol açar ve fazla tuz tüketimi iştah artışına neden olur. Bu yüzden tuz tüketimi günde 5 gramı geçmemelidir" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA