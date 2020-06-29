Kilo vermenize yardımcı olacak 14 besin Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, formda bir vücuda kavuşmak için tüketmeniz gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.

Bu besinler kalori yakmanızı kolaylaştırıyor

Her gıdanın kalorisi ve besin ögesi miktarları farklı olduğu gibi; açlık, hormonlar ve kalori yakma üzerindeki etkileri de ayrıdır. Çünkü bileşenleri, vücutta farklı metabolik yollara dahil olarak farklı etkilere yol açar. Yapılan bilimsel çalışmalarda kilo kaybına katkı sağlayacak besinler şu şekilde sıralanmaktadır.

Baklagiller: Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlı olabilir. Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve nohut, bu grup içerisinde yer almaktadır. Baklagillerin pişirilme sürecinde az miktarda yağ kullanılması önemlidir.

Peynir: Süt ürünleri, protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir; süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori içerirken, daha fazla protein bulundurur. Lor peyniri, çökelek gibi peynir türleri diğerlerine oranla daha az kalorili ve doyurucu oldukları için zayıflamaya yardımcı besinlerdendir.

Avokado: Yağ içeriği ile birlikte su oranı da fazla olan bu meyve, düşünüldüğü kadar kalorili değildir. Avokado, salatalara konulduğunda oldukça doyurucu ve zayıflamaya yardımcı bir besin olarak öne çıkmaktadır.

Elma sirkesi: Zayıflama konusunda uzun süredir popüler olan bir besindir. Doğal elma sirkeleri kan şekerinin dengelenmesini sağlar ve doygunluk hissini artırır. Uzun süre düzenli elma sirkesi tüketmenin sağlık açısından olumlu etkileri vardır.

Fındık: İçerdiği yağ oranı nedeniyle genellikle temkinli yaklaşılan gıdalardan biri olan fındık, uygun miktarda tüketildiğinde son derece faydalı olabilmektedir. İçerdiği lif ve sağlıklı yağlar sayesinde metabolizmayı destekler.

Somon: Somon balığı gibi yağlı balıklar, omega 3 içerdiği için önemli protein kaynaklarıdır. Somon, diğer türlere göre nispeten daha az kalorili ve uzun süre tok kalmayı sağlayan bir balıktır. Yapılan araştırmalar, somon tüketiminin obezite, metabolik hastalıklar ve iltihabi durumların önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Lahanagiller: Brokoli, karnabahar, lahana ve bürüksel lahanası bu sebzelerdendir. Lif oranı yüksektir. Diğer sebzelere oranla daha fazla ve kaliteli protein içeriğine sahiptir. Lahanagiller bu özellikleri ile zayıflamaya yardımcıdır.

Dana eti ve tavuk göğsü: Diyet içeriğinde protein kaynaklarının bir miktar artırılmasının, gece acıkmalarını yarı yarıya azalttığı kanıtlanmıştır. Bu da etin zayıflayamaya yardımcı bir besin olmasını sağlar. Haftada 3-4 kez et tüketimi önerilmektedir ancak kalp, karaciğer gibi kronik hastalıkları olan bireylerin özellikle kırmızı et konusunda doktoruna danışması önemlidir.

Haşlanmış patates: Kan şekeri ile ilgili bir problemi olmayan kişilerin uygun pişirme yöntemleri ile hazırlanmış patates tüketmeleri oldukça faydalıdır. Patates, bir öğün esnasında ekmeğin yerine tüketilebilecek olan bir sebzedir. Bir ince dilim ekmek, bir avuç içi kadar patatesle eşdeğerdir.

Çorba: Sebzeleri katı olarak tüketmek yerine çorbasını yaparak tüketmenin; alınan kaloriyi azalttığı, tokluk süresini de uzattığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yumurta: Yumurta, yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağlar içermektedir. Uzun süre tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı olur.

Yeşil yapraklı sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler, lifli ve çok düşük kalorilidir. Bununla birlikte sağlıklı karbonhidratlara sahiptir. Özellikle içerdikleri kalsiyum ile yağ yakmaya yardımcıdır. Yapılan yemeğin hacmini artırırken, kalorisini yükseltmeyen bu besinler ile birlikte, doyarak kilo vermek mümkün olabilmektedir.

Yoğurt: Yoğurt, bağırsak sağlığımız için çok önemli olan probiyotik özellikte bir besindir. Sağlıklı bir bağırsak sistemi obeziteyi engeller, leptin ve insülin direncinin kırılmasına yardımcı olur, enfeksiyonlara karşı koruyucudur. 2 yaş sonrasında toplam yağ tüketimini azaltmak için yarım yağlı ya da az yağlı yoğurtlar tercih edilmelidir.

Chia: Chia tohumu, dünyadaki en besleyici besinler arasında yer almaktadır. Bir porsiyonunda 11 gram lif içeren bu besin, bağırsak dostudur. İçerisine hapsedebildiği su miktarı fazla olduğu için, tüketildiğinde midede şişerek doygunluk hissinin daha çabuk oluşmasını ve uzun süre korunmasını sağlamaktadır.

Kaynak: Bültenler