'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçaklı saldırı (2)

DİYARBAKIR (DHA) - 'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME DAVAMIZDA KARARLIYIZ'

Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi'ye yapılan bıçaklı saldırı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" dedi.

ANKARA,-

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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