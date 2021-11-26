'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçaklı saldırı (2) - Haberler
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'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçaklı saldırı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçaklı saldırı (2)

'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME DAVAMIZDA KARARLIYIZ'Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi'ye yapılan bıçaklı saldırı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

DİYARBAKIR (DHA) - 'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME DAVAMIZDA KARARLIYIZ'

Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi'ye yapılan bıçaklı saldırı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" dedi.

ANKARA,-


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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