Kilo vermek isterken Avrupa şampiyonu oldu

İZMİR (DHA) - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yağız Hacılar, fazla kilolarından kurtulmak için babasının ısrarıyla 12 yaşında başladığı tekvandoda iki kez Avrupa şampiyonu oldu. İlk başladığında tekvandoyu hiç sevmediğini, antrenmanlara mutsuz ve isteksiz gittiğini ancak zamanla her şeyin değiştiğini söyleyen milli sporcu, "Evde bilgisayar oynar, sürekli bir şeyler atıştırırdım. Ortaokulda 84 kiloya ulaştım. Babam, 'Bu iş böyle gitmez' diyerek beni tekvandoya yazdırdı. Önceleri mutsuz olsam da zamanla tekvandoya alıştım. Kilo verdim, sağlıklı yaşama kavuştum. Babam sayesinde Avrupa şampiyonu oldum" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Yağız Hacılar, tekvandoyla 7 yıl önce tanıştı. İlk zamanlarda tekvandoyu sevmemesine rağmen antrenörlerin verdiği programa harfiyen uyan genç sporcu, yeteneğiyle kısa sürede farkını gösterdi. Günde 2-3 saat düzenli olarak çalışan Yağız Hacılar, bu sürede fazla kilolarından da kurtuldu ve gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürdü. Artık vazgeçilmezi odlduğunu söylediği tekvandoda başarıdan başarıya koşarak Türkiye'de madalyaları art arda toplayan Yağız, milli takıma da seçildi.