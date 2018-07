Kilo Vermek İçin Judoya Başladı, Balkan 3'üncüsü Oldu

- (Özel haber) Kilo vermek için judoya başladı, Balkan 3'üncüsü oldu

MARDİN - Mardin'de arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiği kilolarını vermek için 2,5 yıl önce judoya başlayan Nahide Saylağ, Balkan 3'üncüsü oldu. Saylağ, arkadaşlarının kendisiyle gurur duymaya ve konuşmayan arkadaşlarının iletişim kurmaya başladığını belirterek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Mardin'in Kayacan Mahallesi'nde ikamet eden Nahide Saylağ (14), arkadaşlarının kilolu olması yüzünden kendisiyle dalga geçmesi nedeniyle zayıflamak için 2,5 yıl önce judoya başladı. Eğitim gördüğü Şehit Abdullah Tayyip Olçak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mesut Çetin'in tavsiyesiyle spora başlayan Saylağ, kısa sürede önemli başarılar elde etmeye başladı. Judo Antrenörü Cüneyt Sayal'ın yetiştirdiği Saylağ, ilk olarak okullararası judo müsabakalarında Türkiye birincisi oldu. Daha sonra Yıldızlar Ana Ligi'nde Türkiye Şampiyonu olan Saylağ, 2 ay önce seçildiği milli takımla birlikte katıldığı Karadağ'ın Niksiç kentinde düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Balkan 3'üncüsü oldu.

"2,5 yıl gece gündüz çalıştım"

Hep kilolu olduğunu söyleyen Saylağ, "Bu yüzden okulda dalga geçiyorlardı. 'Sen zaten kilolusun bir şey yapamazsın' diyorlardı. 2 yıl önce bir arkadaşım bu kez çok ileri gitti. Ben de okul müdürümüze şikayet ettim. Okul müdürüm beni antrenörüm Cüneyt hocaya emanet etti. O zamanlar 86 kiloydum. İlk başta yapamayacağımı düşündüm. Ben de onlara inat spora başlamaya karar verdim. Cüneyt hocam sayesinde spora tutundum. 2,5 yıl gece gündüz demeden antrenman yaptım ve antrenmanlarımı hiç aksatmadım. İlk müsabakamda birinci oldum. Kendime güvenle yapabileceğime inandım, bu noktaya geldim. Geçen yıl judo okul sporlarında Türkiye'de beşinci oldum. Türkiye Şampiyonası'nda dokuzuncu oldum. İlk yıl olmasına rağmen. Bu yıl Eskişehir'de yapılan müsabakalarda Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma seçildim. 3 gün milli takımda kamp yaptım ve Karadağ'da yapılan Balkan Şampiyonası'na katıldım. Balkan Şampiyonası'nda 3. olarak bayrağımızı dalgalandırdım" dedi.

"Dalga geçen arkadaşlarım başarı diliyor"

Judoda kilonun avantaj olduğunu kaydeden Saylağ, "Kilo dezavantaj değil avantajdır. Gerçekten spor ortamı güzel ve kendinizi aile ortamınızda hissediyorsunuz. Arkadaşlarım benimle gurur duymaya, konuşmayan arkadaşlarım konuşmaya başladılar. Başarı diliyor ve arkamda duruyorlar. Kilolu olanlara da seslenmek istiyorum, kilolusunuz diye yapamayacağınız bir spor yok. Ben de ilk başta yapamayacağımı düşünüyordum ama yapabilirsiniz. Sizin de antrenörleriniz benim antrenörüm gibi yardımcı olacaktır. İleride başarınız kat kat artacaktır. Ben şu an Ümit Milli oldum. Ocak ayında Ümitler Türkiye Şampiyonası var. Orada ilk beşe girebilirsem Avrupa Şampiyonası olacak. Avrupa'da derece yaparsam önüm açılırsa, Dünya Şampiyonası'na da gidebiliyorum. Hepsinde derece yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Girdiği her maçı kazandı"

Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin ise, sporla okulda daha disiplinli ve başarılı olunduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gittiğim her okulda öğrencileri spora yönlendiriyorum. Spora başlayan öğrenci derslerden daha başarılı oluyor, oradaki disiplini de okula yansıtıyor. Nahide'nin hareketlerini sezdik ve Cüneyt hocamıza yönlendirdim. Cüneyt hoca onunla çalıştıktan sonra çok iyi olduğunu söyledi ve durmadan çalıştılar. İlkokul sporlarında dereceye girdiler. Nahide hiçbir maçını kaybetmedi. Girdiği her maçı kazandı. Türkiye Şampiyonası gelince önü iyice açıldı. Balkanlarda 3. oldu ve inşallah olimpiyatlara kadar gidecek ve ülkemizi temsil edecek."