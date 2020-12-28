Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün
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Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün

28.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:41
Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün

Salgın döneminde giderek artan kilo problemlerine karşı hazır diyet çorba çıktı.

Salgın döneminde giderek artan kilo problemlerine karşı hazır diyet çorba çıktı. Çorba sayesinde aç kalmadan, doğal yollarla zayıf kalınabilecek.

Tamamen organik olarak hazırlanan çorba, patentli Fit Soup markasıyla e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'nin beğenisine sunuldu. Korona virüs salgını günlerinde daha da artan kilo problemlerine karşı tamamen organik, hazır diyet çorba Fit Soup Türkiye genelinde satışa çıktı. Çorba hakkında bilgi veren Beslenme ve Spor uzmanı Nisa Güneş, forma girmek isteyenlerin 21 günlük sabah ve akşam Fit Soup çorbasıyla aç kalmadan ve vücutları için gerekli vitamin ve mineralleri alarak diyet yapabileceklerini söyledi.

Çorba içeriği hakkında da bilgi veren Güneş, "Tamamen organik olarak hazırlanan çorbanın içeriği, lahana, pırasa, kereviz, maydanoz, brokoli, zencefil gibi sebze ve bitki özlerinden oluşuyor. Fit Soup, 21 günlük özel formülü ile sağlıklı bir öğün sunarak hem tok tutuyor hem de vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılıyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor. Vücuttaki ödeminde atılmasına ve yağ yakmaya yardımcı oluyor" dedi. - BURSA

Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün
Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün
Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün
Kilo probleminizi aç kalmadan çözmeniz mümkün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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