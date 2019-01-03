Kilo ile poşet satışları arttı

YOZGAT - 1 Ocak 2019 itibariye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması nedeniyle Yozgat'ta vatandaşlar toptan satış yapan poşetçilerin yolunu tuttu.

Market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından Yozgat'ta vatandaşlar alternatif yöntemlere yöneldi. Vatandaşlar marketten 25 kuruşa poşet almak yerine daha ucuza satılan toptancılardan kilo ile poşet almaya başladı.

İki gündür perakende poşet satışlarının arttığını belirten esnaf Ali Arık, vatandaşların kendilerinden kilo ile poşet aldığını söyledi.

Arık gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce muhatabımız toplu alım yapan marketlerdi. Şuan da vatandaş daha çok talep ediyor bu sayede perakende satışımız artı. Vatandaş geldiği zaman bir kilo poşetten kaç tane çıktığını soruyor. Kilo fiyatını soruyor, bir poşetin kaç kuruşa geldiğini hesaplıyor. Markette 25 kuruşa aldığı poşet burada 10-12 kuruşa denk geliyor. Bir kilogramdan boylarına göre 80 ile 150 arasında poşet çıkıyor. Ortalama fiyatları da 10 ile 12 kuruş arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: İHA