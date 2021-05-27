Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün!
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Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün!

Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında Sigaradan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında Sigaradan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Yani sigarayı bırakmanın sağlığa faydalarının "az bir miktar" kilo alınmasından çok daha yüksek olduğunu öncelikle belirtmeliyim.

Evet yapılan araştırmalar, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk aylarda kiloda artış olabileceğini gösteriyor.

Çünkü ;  Sigarayı bıraktıktan sonra

- Tad alma duyusu artar, yiyeceklerin tad ve kokusu daha iyi hissedilir.

- Nikotinin vücuttan uzaklaşması sebebiyle metabolizma hızında bir miktar azalma yaşanır.

-Sigara içmek oral bir bağımlılık olduğu için  onun boşluğunu yemek yiyerek doldurmak isteyebilirsiniz.

Tüm bu durumlar size kilo artışı olarak geri dönebilir. Ama rahatlayın davranış değişikliği ve beslenme çözümleri ile bu endişeden kurtulmanız mümkün.

Kilo almadan Sigarayı Bırakmak İçin Davranış Değişikliği Yapmanız ŞART

Oral alışkanlık olan sigara yerine farklı bir oral takviye yapmanız gerekiyor.

BUNUN İÇİN

Daha sık meyve tüketin. Özellikle kuru meyveler,muz ve turunçgillerin tüketimini arttıtrın. Çünkü Potasyum, B  ve C vitamini sigara bağımlılığının bir numaralı düşmanlarından .

Daha fazla sıvı alın.Sarı kantaron, yeşilçay, beyaz çay vb . bitki çayları, maden suyu,limon ilaveli su gibi  sağlıklı alternatifler tercih edebilirsiniz.

!!!Kafeinli içecekler, sigara içme arzusunu uyandırabilir. Bu nedenle günde maximum 2-3 kez kontrollü olarak tüketmekte fayda vardır.

Vücutta oluşan stres hormonunu azaltan süt ve süt ürünleri sigara içme isteğini de azaltıyor. Öğün aralarında acıktıkça, yoğurt,kefir,süt,ayran tüketebilirsiniz.

Sigara sonrası nikotin yokluğunu ; nikotin sakızı, dilaltı tablet ya da bantlar ile takviye edebilirsiniz.

Sebzelerin gücünden faydalanın .Kereviz, kabak, patlıcan, fasulye, salatalık, brokoli gibi sebzeler sigaranın tadını etkiler. Bu sebzelerin düzenli tüketimi, sigaranın artık hoşunuza gitmesini engelliyor.Özellikle Salatalığı günün her vaktinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Ve daha fazla hareket edin.Azalan metabolik hızınızı yürüyüş, yüzme vb. egzersizlerle arttırabilirsiniz.

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Kaynak: Hürriyet

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