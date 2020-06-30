Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
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Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı

Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı Karnı şişen başka bir hastanın karnından ise 3 kova ur çıktı Erzurum'da bir kişi fazla kilo alma şikayeti ile gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.

30.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:09

Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı

Karnı şişen başka bir hastanın karnından ise 3 kova ur çıktı

ERZURUM - Erzurum'da bir kişi fazla kilo alma şikayeti ile gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Kilo aldığını zanneden Savaş Abu'nun karnından futbol topu büyüklüğünde 10 kiloluk ur çıktı. Öte yandan aynı şikayetle Ardahan'dan Erzurum'a gelen başka bir hastanın ise karnında 3 kova ur çıkarıldı.

Erzurum'da ikamet eden 44 yaşındaki Savaş Abu, kısa sürede karın bölgesinin şiştiğini gördü. Kilo aldığını sanan Abu, bu şikayetle Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda Savaş Abu'nun karnında ur olduğu belirlendi. Top şeklinde olan ve karnın bir yerinde toplanmış olan 10 kiloluk ur 10 saatlik başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

10 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, "Hastamız karnında ki aşırı şişlik büyüme ve karın ağrısından dolayı bize müracaat etti. Yapılan tahliller sonucunda karnında futbol topundan daha büyük bir kitle tespit ettik. 10 saatlik başarılı bir ameliyat sonucunda hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

"Kilo aldığımı sanıyordum ama 10 kiloluk ur çıktı"

Karnında futbol topundan daha büyük kitle olduğunu duyunca şaşırdığını söyleyen Savaş Abu ise, "Karnımda ki şişliğin sebebini kilolarım zannediyordum. Kilomun ve rahatsızlığımın artmasından dolayı Erzurum Şehir Hastanesine başvuruda bulundum. Yapılan tetkikler sonucunda doktorum bana karnımda futbol topundan daha büyük bir kitle olduğunu söyledi. Bunu duyunca şaşırdım. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. 10 saatlik ameliyat sonucunda sağlığıma kavuştum. Beni sağlığıma kavuşturan Doktoruma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Aynı şikayetle gelen başka bir hastadan ise 3 kova ur çıktı"

Öte yandan Ardahan'dan karın şişliği ve karın ağrısı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesine gelen Özkan Koç'un da karnında ur olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Koç'un karnından 3 kova dolusu ur çıkarıldı.

Hastanın karın şişliği ve karın ağrısı şikayeti ile geldiğini ifade eden Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, "Hastamıza yaptığımız tetkikler sonucunda karnında 40 cm yakın bir kitle tespit ettik. Ameliyatla bu kitleyi çıkardık" şeklinde konuştu.

Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı

Kaynak: İHA

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