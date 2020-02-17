Kilitli kapıları açtı, belgeli kadın çilingir oldu

17.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:21

Bursalı kadın çilingir erkeklere taş çıkartıyor.



Gemlik Mesleki Eğitim Merkezinde kalfalık ve ustalık imtihanına giren Nesrin Kaya, sınavları başarı ile geçerek ustalık belgesini almaya hak kazandı. Erkeklerin yapmaya alışık olduğu çilingirliğe el atan Nesrin Kaya, yıllardır başarı ile yaptığı mesleğinin sınavlarına girerek ustalık belgesini almaya hak kazandı. Hocaların verdiği bütün görevleri başarılı ilen yapan kadın usta, bu işte ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu. Bursa'da kilitli kapılar artık kadın çilingir tarafından açılacak.



Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Mesleki Eğitim Merkezi olarak 27 alan ve 142 dalda kalfalık ve ustalık belgeleri vermekteyiz. Vatandaşlarımız merkezimize başvuru yaptığında daha önceki çalışmışlık durumlarına göre kalfalık ve ustalık imtihanına alıyoruz. Sınav kriterlerini Milli Eğitim Bakanlığı belirlemekte. Ustalık belgesini alın kişi kendi iş yerini açma imkanına kavuşmuş oluyor. 5 yıl çalışmışlığı olan kişiler bunu sigorta dökümleriyle ispatlamaları halinde ustalık sınavlarına girmeye hak kazanıyor. Geçen sınav döneminde kendine ait bir iş yeri olan Nesrin Kaya merkezimize başvuruda bulundu. İlkinde kalfalık sınavına girdi, başarılı oldu. Şimdi ustalık imtihanına girdi. Başarılı olduğu takdirde bizden çilingirlik dalında ustalık belgesi alacak. Bu zamana kadar kadınlardan hiç müracaat eden olmadı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA