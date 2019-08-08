Kilitli Kapı Filmi
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Başrollerini Hyo-Jin Kong, Ye-Won Kim, Seong-oh Kim'in paylaştığı Kore yapımı gerilim filmi Kilitli Kapı'nın yönetmen koltuğunda Kwon Lee otururken senaryosunu Kwon Lee ile birlikte Park Jung-Hee kaleme alıyor.
Yönetmen: Kwon Lee
Senaryo: Kwon Lee, Park Jung-Hee, Alberto Marini
Oyuncular: Hyo-Jin Kong, Ye-Won Kim, Seong-oh Kim
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Do-eo-lak/ Door Lock
Yapımcı Firma: Studio Pieona
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: Korece
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 22.11.2019
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