Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü

Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel

BURSA'da, ağabeyinin kapısını kilitleyip çıktığı 3'üncü kattaki evde mahsur kalan Dilek Yıldız (15), balkondan alt kata inerken sarktığı ipin kopması sonucu beton zemine düşüp yaşamını yitirdi.

BURSA'da, ağabeyinin kapısını kilitleyip çıktığı 3'üncü kattaki evde mahsur kalan Dilek Yıldız (15), balkondan alt kata inerken sarktığı ipin kopması sonucu beton zemine düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, geçen hafta pazar günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Aile apartmanının 3'üncü katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız, ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkamayınca iple bir alt katın balkonuna inmek istedi. Yıldız'ın balkon demirine bağladığı ip, inerken koptu. Beton zemine düşen Yıldız, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilek Yıldız, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldız, dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Dilek Yıldız'ın cenazesi, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü
Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban

BABASI, DEREDE BULUNAN ECRİN'İN CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI
BABASI, DEREDE BULUNAN ECRİN'İN CENAZESİNİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilitli kaldığı dairenin balkonundan alt kata inerken düşen Dilek, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 11:45:21. #1.15#

title